Haberler

Afrika Birliği'nden BM Güvenlik Konseyinde reform çağrısı

Afrika Birliği'nden BM Güvenlik Konseyinde reform çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Afrika'nın kalıcı temsil edilmemesini 'tarihi bir adaletsizlik' olarak nitelendirerek reform talebinde bulundu. AfB Komisyonu Başkanı Yusuf, Afrika'nın bu haksız durumdan daha fazla dışlanamayacağını vurguladı.

Afrika Birliği (AfB), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Afrika'nın kalıcı temsil edilmemesini "tarihi bir adaletsizlik" olarak nitelendirerek, konseyin yapısının bugünün gerçeklerine uygun şekilde reform edilmesini talep etti.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen "Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen BMGK Reformu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Yusuf, Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde kalıcı üyelik talebinin bir ayrıcalık isteği olmadığını vurgulayarak, "Afrika bir iyilik istemiyor, tarihi bir adaletsizliğin düzeltilmesini talep ediyor." dedi.

Kıtanın demografik, siyasi ve ekonomik ağırlığına rağmen konseyde kalıcı temsilinin bulunmamasının kabul edilemez olduğunu belirten Yusuf, Afrika'nın bu durumdan daha fazla dışlanamayacağını ifade etti.

AfB'nin ortak tutumunun Ezulwini Mutabakatı ve Sirte Bildirisi doğrultusunda şekillendiğini hatırlatan Yusuf, genişletilmiş bir Güvenlik Konseyinde veto hakkı da dahil olmak üzere en az iki kalıcı ve beş geçici koltuk talep ettiklerini dile getirdi.

Yusuf, ayrıca Fransa, Kenya ve Sierra Leone'nin Afrika modeline verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, reform sürecinin ilerletilmesi için daha güçlü siyasi koordinasyon, stratejik ortaklıklar ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

"Güvenlik Konseyinin güvenilirliği ve meşruiyeti, 1945'in jeopolitik düzenini değil, bugünün dünyasını yansıtma kapasitesine bağlıdır." diyen Yusuf, küresel yönetişim kurumlarının daha kapsayıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

AfB'nin G20'ye kalıcı üye olmasının, uluslararası sistemin daha temsil edici bir yapıya evrilebileceğinin göstergesi olduğunu kaydeden Yusuf, benzer bir dönüşümün BMGK için de mümkün olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme

Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu

Edin Dzeko sonunda muradına erdi
Dursun Özbek'ten Icardi'nin geleceği hakkında açıklama

Beklenen açıklama geldi!
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

7 yıl sonra bir ilk! Hepsi birden açıldı
Fenerbahçe'nin kaderi yine değişmedi

Kaderi yine değişmedi
Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu

Edin Dzeko sonunda muradına erdi
İsmi Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'tan sarı-lacivertlileri heyecanlandıran sözler

Fenerbahçelileri heyecanlandırdı!
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' iması