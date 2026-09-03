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Afrika Birliği'nden Güney Sudan'a seçim uyarısı

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Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'da aralık ayında yapılması planlanan genel seçimlere yönelik hazırlıkların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'da aralık ayında yapılması planlanan genel seçimlere yönelik hazırlıkların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan açıklamada, seçimlerin düzenlenmesinden sorumlu kurumların karşı karşıya bulunduğu mali ve idari sorunlardan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Güney Sudan Geçiş Dönemi Ulusal Birlik Hükümetinden seçimlere ilişkin gerçekçi ve üzerinde uzlaşılmış yol haritası yayımlaması istendi.

Konsey, seçimlerin finansman açığının kapatılması için uluslararası ortaklar ve bağışçılara katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Konsey, ayrıca ekim ayında seçimlere hazırlık düzeyini değerlendirmek üzere özel toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Kadınlar, gençler ve yerinden edilmiş kişilerin seçim sürecine etkin katılımının sağlanması çağrısı

Afrika Birliği Komisyonundan değerlendirme misyonlarının sonuçlarını içeren kapsamlı rapor hazırlaması istendi.

Açıklamada, Güney Sudan'da temmuz itibarıyla 39 siyasi partinin kayıt altına alındığı belirtilerek, seçimlerin güvenilir ve kapsayıcı yapılabilmesi için siyasi uzlaşının sağlanması ve güvenli ortam oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Konsey, kadınlar, gençler ve yerinden edilmiş kişilerin seçim sürecine etkin katılımının sağlanması çağrısında bulundu.

Güney Sudan'da geçiş süreci, 2018'de imzalanan barış anlaşmasının ardından oluşturulan siyasi düzenlemeler çerçevesinde yürütülüyor.

Ülkede Geçiş Dönemi Ulusal Birlik Hükümeti, 2020'de göreve başladı. Genel seçimlerin aralık ayında yapılması, geçiş döneminin ise Şubat 2027'de sona ermesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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