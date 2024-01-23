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Afganistan uyruklu kişi kaldırımda rögara düştü

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Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen Afganistan uyruklu bir kişi, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BURDUR'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen Afganistan uyruklu kişi, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi. Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü. Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Afgan, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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