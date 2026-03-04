Afganistan: Pakistan'ın Saldırılarında Hayatını Kaybeden Sivillerin Sayısı 110'a Yükseldi

KABİL, 4 Mart (Xinhua) -- Afganistan, 21 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Pakistan'ın Afganistan'a yönelik hava saldırıları ve havan topu ateşinde aralarında 65 kadın ve çocuğun da bulunduğu en az 110 sivilin hayatını kaybettiğini, 123 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Afganistan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat salı günü yaptığı açıklamada çatışmalar nedeniyle 353 konutun tamamen ya da kısmen yıkıldığını, bir sağlık merkezinin hasar gördüğünü ve bir okulun da etkilendiğini belirtti.

Son günlerde artan askeri gerginlik nedeniyle Afganistan ve Pakistan karşılıklı saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua