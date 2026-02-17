Haberler

Afganistan, sınır çatışmalarında yakalanan 3 Pakistanlı askerin bırakıldığını duyurdu

Güncelleme:
Afganistan yönetimi, geçen yıl Pakistan ile yaşanan sınır çatışmalarında yakalanan 3 askerin serbest bırakıldığını açıkladı. Askerler, Suudi Arabistan delegasyonuna teslim edildi.

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'la geçen sene yaşanan sınır çatışmalarında yakalanan 3 askerin bırakıldığını kaydetti.

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan yönetiminin sözcüsü Mücahid'in ifadelerine yer verildi.

Pakistan'la geçen sene yaşanan sınır çatışmalarında yakalanan 3 askerin salındığını duyuran Mücahid, bu askerlerin Suudi Arabistan delegasyonuna teslim edildiğini belirtti.

İki ülke arasında sınır çatışmaları yaşanmış ve 15 Ekim 2025'te duyurulan geçici ateşkes, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle taraflar arasında yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komite toplantısı için iki ülke heyetleri, 25 Ekim'de İstanbul'da bir araya gelmişti.

Öte yandan, 7 Kasım'da müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığı duyurulmuştu.

