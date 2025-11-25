Haberler

Afganistan: Pakistan'ın Hava Saldırılarında Çoğu Çocuk En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taliban yönetimi, Pakistan'ın Afganistan’a düzenlediği hava saldırılarında en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar, Peşaver'deki bir güvenlik yerleşkesine düzenlenen ve komşular arasındaki gerilimi tırmandıran canlı bomba saldırısının ardından yaşandı.

(ANKARA)- Taliban yönetimi, Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar, Peşaver'deki bir güvenlik yerleşkesine düzenlenen ve komşular arasındaki gerilimi tırmandıran canlı bomba saldırısının ardından yaşandı.

Afganistan'ın Host, Kunar ve Paktika vilayetlerine Pakistan tarafından çok sayıda saldırı düzenlendiği iddia edildi. İlk raporlara göre Host'un Mughulgai bölgesinde 9 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti. Kunar ve Paktika'da ise 4 sivilin yaralandığı öne sürüldü.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgalci Pakistan güçleri yerel bir sivilin evini bombaladı. Khost vilayetindeki saldırı sonucunda beş erkek ve dört kız çocuğu ile bir kadın şehit oldu" ifadelerini kullandı. Mücahid ayrıca, "sınır bölgeleri Kunar ve Paktika'yı hedef alan hava saldırılarında dört sivilin daha yaralandığını" belirtti.

Pakistan hükümeti yetkilileri ve ordu, söz konusu operasyonlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'nin Afganistan eski özel temsilcisi Halilzad: "Saldırıyı kınıyorum, Afganistan ve Pakistan'ı barış yapmaya çağırıyorum"

Saldırıların ardından, ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi ve Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, saldırıları kınayarak şu açıklamayı yaptı:

"Su saldırıları kınıyorum. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Sivillerin öldürülmesi ve daha geniş çaplı bir savaş riskinin göze alınması, Afganistan ile Pakistan arasındaki sorunların çözümü değildir. Sabırlı ve gerçekçi diplomasi çok daha iyi bir seçenektir. Üst düzey bir Türk heyetinin, Afganistan ve Pakistan arasında, topraklarının birbirlerinin güvenliğini tehdit edecek grup veya kişilerce kullanılmasına izin verilmemesi konusunda bir anlaşmayı teşvik etmek üzere yakında İslamabad'ı ve muhtemelen Kabil'i ziyaret edeceğine dair haberler var. Bu anlaşma, muhtemelen Ankara merkezli olacak ve Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistanlı yetkililerin görev yapacağı bir harekat veya izleme ofisinin kurulmasını içerebilir. Bu merkez sadece izleme yapmakla kalmayıp, ihlal iddiaları veya raporları alındığında sorun çözme işlevi de görebilir.

Bu girişimi takdirle karşılıyor hem Afganistan'ı hem de Pakistan'ı bu girişimle iş birliği yapmaya çağırıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.