Afganistan: Pakistan'ın Hava Saldırılarında Çoğu Çocuk En Az 10 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA)- Taliban yönetimi, Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılar, Peşaver'deki bir güvenlik yerleşkesine düzenlenen ve komşular arasındaki gerilimi tırmandıran canlı bomba saldırısının ardından yaşandı.

Afganistan'ın Host, Kunar ve Paktika vilayetlerine Pakistan tarafından çok sayıda saldırı düzenlendiği iddia edildi. İlk raporlara göre Host'un Mughulgai bölgesinde 9 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti. Kunar ve Paktika'da ise 4 sivilin yaralandığı öne sürüldü.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgalci Pakistan güçleri yerel bir sivilin evini bombaladı. Khost vilayetindeki saldırı sonucunda beş erkek ve dört kız çocuğu ile bir kadın şehit oldu" ifadelerini kullandı. Mücahid ayrıca, "sınır bölgeleri Kunar ve Paktika'yı hedef alan hava saldırılarında dört sivilin daha yaralandığını" belirtti.

Pakistan hükümeti yetkilileri ve ordu, söz konusu operasyonlarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'nin Afganistan eski özel temsilcisi Halilzad: "Saldırıyı kınıyorum, Afganistan ve Pakistan'ı barış yapmaya çağırıyorum"

Saldırıların ardından, ABD'nin eski Afganistan Büyükelçisi ve Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, saldırıları kınayarak şu açıklamayı yaptı:

"Su saldırıları kınıyorum. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Sivillerin öldürülmesi ve daha geniş çaplı bir savaş riskinin göze alınması, Afganistan ile Pakistan arasındaki sorunların çözümü değildir. Sabırlı ve gerçekçi diplomasi çok daha iyi bir seçenektir. Üst düzey bir Türk heyetinin, Afganistan ve Pakistan arasında, topraklarının birbirlerinin güvenliğini tehdit edecek grup veya kişilerce kullanılmasına izin verilmemesi konusunda bir anlaşmayı teşvik etmek üzere yakında İslamabad'ı ve muhtemelen Kabil'i ziyaret edeceğine dair haberler var. Bu anlaşma, muhtemelen Ankara merkezli olacak ve Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistanlı yetkililerin görev yapacağı bir harekat veya izleme ofisinin kurulmasını içerebilir. Bu merkez sadece izleme yapmakla kalmayıp, ihlal iddiaları veya raporları alındığında sorun çözme işlevi de görebilir.

Bu girişimi takdirle karşılıyor hem Afganistan'ı hem de Pakistan'ı bu girişimle iş birliği yapmaya çağırıyorum."