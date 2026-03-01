Haberler

Afganistan: Pakistan'ın, Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı engellendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı girişimini başarılı bir şekilde engellediğini açıkladı. Pakistani uçaklarının Afgan hava sahasını ihlal ettiği ve hedefin Bagram olduğu öne sürüldü. İki ülke arasındaki gerilimin arttığı bu süreçte, Afgan hükümeti misilleme yapılacağını duyurdu.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın, eskiden ABD'ye ait olan Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı girişiminin engellendiğini iddia etti.

Afganistan yönetimi yaptığı açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında birkaç Pakistan savaş uçağının, Afgan hava sahasını ihlal ettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geri almayı planladığı Bagram Hava Üssü'nü hedef aldığını öne sürdü.

Açıklamada, Afgan güçlerinin, uçaksavar ve füze savunma sistemleriyle saldırıyı engellediği belirtildi.

İddialara ilişkin Pakistan makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Trump, 18 Eylül 2025'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan petrol tankerini vurdu

Hürmüz Boğazı'ndan alevler yükseldi! Yasağı çiğneyen tanker vuruldu
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki tarihi yarışı sona erdi
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan