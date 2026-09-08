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Afganistan, Kushk-Tirpul Petrol Havzası için Suudi şirketle petrol ve doğalgaz anlaşması imzaladı

Afganistan, Kushk-Tirpul Petrol Havzası için Suudi şirketle petrol ve doğalgaz anlaşması imzaladı
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KABİL, 8 Eylül (Xinhua) -- Afganistan, Kushk-Tirpul havzasında yürütülecek petrol arama ve çıkarma faaliyetleri için Suudi Arabistan'ın Delta Energy International şirketiyle anlaşma imzaladı.

KABİL, 8 Eylül (Xinhua) -- Afganistan, Kushk-Tirpul havzasında yürütülecek petrol arama ve çıkarma faaliyetleri için Suudi Arabistan'ın Delta Energy International şirketiyle anlaşma imzaladı.

Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı Ofisi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada, anlaşma uyarınca Suudi şirketin petrol havzasının Kushk bölgesindeki yedi doğalgaz sahasının aranması ve geliştirilmesine ilk aşamada 200 milyon ABD doları yatırım yapacağı belirtildi.

Yaklaşık 22.000 kilometrekarelik alana yayılan stratejik öneme sahip Kushk-Tirpul Petrol Havzası, ülkenin batısındaki Herat ve Badgis vilayetlerinde yer alıyor.

Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı da aynı gün Rus TNG şirketi ile 13,8 milyon dolar değerinde anlaşmalar imzaladı. Söz konusu anlaşmalar, Amu Derya (Ceyhun) Petrol Havzası'ndaki denetim ve danışmanlık hizmetleri ile Zamrad Sai petrol sahasında esnek üretim tesisinin inşasını kapsıyor.

Kaynak: Xinhua
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