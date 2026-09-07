Afganistan: Dul, yetim ve engellilere 192 milyon dolardan fazla yardım sağladık

KABİL, 7 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Şehitler ve Engelliler Bakanlığı, son bir yılda dul, yetim ve engellilere 192 milyon ABD dolarından fazla yardımda bulundu.

Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid cumartesi günü başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde bakanlığın 650.000 kişiye 12,6 milyar afgani (192,6 milyon ABD dolarının üzerinde) tutarında yardım sağladığını belirtti.

Mücahid, söz konusu yardımların yanı sıra yardım kuruluşlarının desteğiyle 100.000 yoksul aileye yaklaşık 10 milyon dolar değerinde gıda ve gıda dışı yardım malzemesi ulaştırıldığını söyledi.

Yardım programları, hükümetin sosyoekonomik sorunların sürdüğü ülkede toplumun kırılgan kesimlerinin yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmeyi amaçlayan genel sosyal yardım programı çerçevesinde düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua