Afganistan, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı

Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Afganistan'da yayın yapan Tolo News'in haberine göre, başkent Kabil'de düzenlenen bir toplantıda konuşan Muttaki, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Muttaki, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, tarafların anlaşmanın şartlarına uymasını umduğunu dile getirdi.

Savaşın bölgedeki tüm ülkeleri etkilediğini, barış ve istikrarın ise hem bölgeye hem de tüm dünyaya fayda sağladığını ifade eden Muttaki, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki zihniyetin savaş öncesinde de var olması gerektiğinin altını çizdi.

ABD, İran ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen temaslar sonucunda taraflar, İran'a yönelik çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya varıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile anlaşmayı imzaladığını ve Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren tamamen açık olacağını açıklamış, Tahran yönetimi ise mutabakat zaptının cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını bildirmişti.