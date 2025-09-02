Afganistan'daki Depremde Can Kaybı 1.411'e Yükseldi
Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ülkenin doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde can kaybının 1.411'e, yaralı sayısının ise 3.124'e ulaştığını duyurdu.
KUNAR, 2 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde can kaybının 1.411'e, yaralı sayısının ise 3.124'e yükseldiğini bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel