Afganistan'daki Deprem İçin Taziye Defteri Açıldı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı.

Taziye defteri, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler tarafından imzalandı.

Bugün saat 10.00'da ziyaretçilere açılan taziye defteri, 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında imzalanabilecek.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 205'e, yaralı sayısının da 3 bin 640'a çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.