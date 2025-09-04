Afganistan'daki Deprem İçin Taziye Defteri Açıldı

Haberler

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye defteri açtı. Defter, yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler tarafından imzalanabilirken, depremde ölü sayısının 2.205'e, yaralı sayısının ise 3.640'a çıktığı bildirildi.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, ülkenin doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı.

Taziye defteri, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri, yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler tarafından imzalandı.

Bugün saat 10.00'da ziyaretçilere açılan taziye defteri, 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında imzalanabilecek.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 205'e, yaralı sayısının da 3 bin 640'a çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
