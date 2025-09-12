Afganistan'da Yoksulluk ve Kuraklık Nedenleriyle 2,6 Milyon Kişi Geri Döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, yılbaşından bu yana yaklaşık 2,6 milyon Afgan'ın komşu ülkelerden döndüğünü bildirdi.

Jamal, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'dan olumsuz koşullar altında geri dönenlerin sayısının arttığını belirten Jamal, "Yılbaşından bu yana yaklaşık 2,6 milyon Afgan, komşu ülkelerden geri döndü. Bunların çoğu, kendi istekleriyle değil yoksulluk ve kuraklığın pençesindeki insani ihtiyaçların zaten yüksek olduğu bir ülkeye geliyor." dedi.

Jamal, hem göç hem de deprem nedeniyle Afganistan'ın kriz içinde kriz yaşadığını söyledi.

Pakistan'daki binlerce Afgan mültecinin, depremden etkilenen bölgelere olumsuz koşullar altında geri döndüklerine dikkati çeken Jamal, sadece eylülün ilk haftasında bu sayının yaklaşık 100 bin kişi olduğunu ve kapasitelerin sonuna kadar zorlandığını kaydetti.

Jamal, müdahale fonlarının tükendiği uyarısında bulundu.

Afganistan yönetiminin engellemesi sonucu BM mülteci yardım ajansının, ülke genelinde nakit ve destek merkezlerindeki faaliyetlerini geçici olarak askıya almak zorunda kaldığını belirten Jamal, "Ek fon sağlanmazsa bu çakışan krizlerle karşı karşıya kalan Afgan ailelere hayat kurtarıcı yardımları sürdüremeyeceğiz. Son olayların ardından bölgesel geri dönüş çağrımızı güncelledik ve 258,6 milyon dolar talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.