Haberler

Afganistan'da şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı. Son 24 saatte 14 kişi daha yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Tolo News'in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel ve heyelanlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bu afetler nedeniyle son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre yağışlardan 603 ailenin ve su altyapısının etkilendiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 480 evin yıkıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

