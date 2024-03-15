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Afganistan'da olumsuz hava koşulları can aldı: En az 60 kişi öldü

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Afganistan'da son 25 günde aşırı kar, yağmur ve soğuk hava koşulları nedeniyle en az 60 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca çok sayıda ev, doğal afetler nedeniyle zarar görürken binlerce hayvan da telef oldu.

Afganistan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle son 25 günde 60'tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan aşırı kar, yağmur ve soğuk hava koşulları sebebiyle son 25 günde en az 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin de yaralandığını söyledi.

Afganistan'da olumsuz hava koşulları can aldı: En az 60 kişi öldü

BİNLERCE HAYVAN TELEF OLDU

1600'den fazla evin de zarar gördüğünü belirten Saik, binlerce hayvanın telef olduğunu ifade etti. Öte yandan, Bamyan, Ghor, Sar-e Pol, Nuristan gibi ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki birçok ilde yollar ulaşıma kapandı. Başkent Kabil'i Afganistan'ın kuzeyine bağlayan Saleng Tüneli'nin trafiğe açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Afganistan'da olumsuz hava koşulları can aldı: En az 60 kişi öldü

GEÇEN SENE 200'E YAKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Afganistan'da geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle 200'e yakın insan yaşamını yitirmişti. Uzun yıllar çatışmaların yaşandığı Afganistan'da altyapının gelişememesi nedeniyle deprem, sel, aşırı yağış ve çığ gibi doğal afetlerde can kayıpları artabiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

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