Haberler

Bm: Afganistan Dünyadaki En Yüksek Anne Ölüm Oranlarından Birine Sahip

Bm: Afganistan Dünyadaki En Yüksek Anne Ölüm Oranlarından Birine Sahip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM OCHA, Afganistan'da her 100.000 doğumda yaklaşık 600 anne ölümü yaşandığını, özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin bu yüksek orana yol açtığını bildirdi.

KABİL, 1 Haziran (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'ın her 100.000 doğumda yaklaşık 600 anne ölümüyle dünyadaki en yüksek anne ölüm oranlarından birine sahip olduğunu bildirdi.

Yerel TOLOnews televizyon kanalının pazartesi günkü haberine göre, anneler ve yenidoğanların yaşamlarının korunması için nitelikli sağlık hizmetlerine erişim ve kadın sağlık çalışanlarının görev yapması hayati önem taşıyor.

Sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik süregelen çabalara rağmen, özellikle eğitimli tıbbi personel ve sağlık tesisi eksikliğinin sürdüğü uzak ve yeterli hizmet alamayan bölgelerde anne sağlığı hizmetlerine sınırlı erişim önemli bir zorluk teşkil etmeye devam ediyor.

OCHA'ya göre, yetersiz anne sağlığı hizmetleri birçok kadını hamilelik ve doğum sırasında önlenebilir komplikasyonlara karşı savunmasız bırakarak ülkedeki yüksek ölüm oranına yol açıyor.

Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve temel anne ile yenidoğan bakımına erişimin genişletilmesi ihtiyacının altını çizen BM ofisi, Afganistan'da önlenebilir ölümleri azaltmanın ve halk sağlığını iyileştirmenin anahtarının, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Xinhua
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

ABD'li yayıncıyı dolandıran taksici hayatının cezasını yedi!
İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı

Tahran'ın kararı piyasaları fena vurdu
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

Yeni parti kuruyorlar

5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor

5 yaşındayken 90 kiloydu! 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor