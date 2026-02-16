Afganistan'ın Bedahşan Vilayetinde Altın Madenciliği 100.000'den Fazla Kişiye İstihdam Sağlıyor

KABİL, 16 Şubat (Xinhua) -- Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Bedahşan vilayetindeki altın madenciliği faaliyetlerinde doğrudan ve dolaylı olarak 100.000'den fazla kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Bakanlık pazar günü yaptığı açıklamada, altın çıkarma faaliyetlerinin vilayetin Şehri Büzürg, Yavan, Kohistan, Raghistan, Havahan ve Ergenc Heva olmak üzere 6 bölgesinde devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, yasal ve şeffaf madencilik faaliyetlerinin güvence altına alınmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiği, sektörün ulusal ekonominin güçlendirilmesine yardımcı olduğu ve yerel topluluklar için istihdam oluşturduğu kaydedildi.

Afganistan'da önemli ölçüde işlenmemiş maden rezervleri bulunmasına rağmen, çıkarma faaliyetleri tarihsel olarak yatırım eksikliği, altyapı yetersizliği ve güvenlik endişeleri nedeniyle sınırlı kaldı.