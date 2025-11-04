Afganistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem: 24 Ölü, 630 Yaralı

AYBEK, 4 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 24 kişi hayatını kaybederken, çoğu hafif olmak üzere 630'dan fazla kişi yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Hulm bölgesi olan ve 28 kilometre derinlikte meydana gelen depremden Belh, Samangan, Kunduz, Sar-i Pol ve Cüzcan vilayetleri etkilendi.