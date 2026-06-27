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Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

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Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin Jurm bölgesinin 43 km güneyinde ve 208,3 km derinlikte olduğunu açıkladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinn 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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