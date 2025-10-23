Afganistan'da 2 Ton Uyuşturucu İmha Edildi

KABİL, 22 Ekim (Xinhua) -- Afganistan polisi, ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen operasyonla ele geçirilen iki tondan fazla yasadışı uyuşturucuyu yakarak imha etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada uyuşturucuların geçtiğimiz yıl eyaletin başkenti Kunduz'da ve çevresindeki ilçelerde yapılan operasyonlar sırasında ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve alım ve satımına karıştığı şüphelenilen 600'den fazla kişinin tutuklandığını da kaydedildi.

Afganistan hükümeti, uyuşturucudan arındırılmış bir ülke haline gelme hedefiyle uyuşturucuyla mücadeleye ediyor.