Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

Özgür Özel'den Silivri kapısında sert çıkış: Ölümü göze alırım...

Afganistan, ABD vatandaşı Faye Hall'u serbest bıraktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'daki geçici hükümet, Faye Hall adlı ABD vatandaşını serbest bıraktı. Hall, Kabil'de Katarlı yetkililerle birlikte güven altında bulunuyor. Bu, son 10 gün içinde serbest bırakılan ikinci ABD vatandaşı oldu.

KABİL, 30 Mart (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümet, Faye Hall adlı ABD vatandaşını gözaltı merkezinden serbest bıraktı.

Yerel medya kuruluşu Tolonews'ın cumartesi günkü haberine göre, ABD'nin eski büyükelçisi ve Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, X hesabından yaptığı açıklamada, "Serbest bırakılan kadın şu anda Kabil'de Katarlı yetkililerin yanında güvende ve yakında ailesine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bu, Afgan yönetiminin son 10 gün içinde serbest bıraktığı ikinci ABD vatandaşı oldu.

Afgan yönetimi 20 Mart'ta ABD vatandaşı George Glezmann'ı Katar'ın arabuluculuğuyla serbest bırakmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.