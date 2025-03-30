Afganistan, ABD vatandaşı Faye Hall'u serbest bıraktı
Afganistan'daki geçici hükümet, Faye Hall adlı ABD vatandaşını serbest bıraktı. Hall, Kabil'de Katarlı yetkililerle birlikte güven altında bulunuyor. Bu, son 10 gün içinde serbest bırakılan ikinci ABD vatandaşı oldu.
KABİL, 30 Mart (Xinhua) -- Afganistan'daki geçici hükümet, Faye Hall adlı ABD vatandaşını gözaltı merkezinden serbest bıraktı.
Yerel medya kuruluşu Tolonews'ın cumartesi günkü haberine göre, ABD'nin eski büyükelçisi ve Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, X hesabından yaptığı açıklamada, "Serbest bırakılan kadın şu anda Kabil'de Katarlı yetkililerin yanında güvende ve yakında ailesine kavuşacak" ifadelerini kullandı.
Bu, Afgan yönetiminin son 10 gün içinde serbest bıraktığı ikinci ABD vatandaşı oldu.
Afgan yönetimi 20 Mart'ta ABD vatandaşı George Glezmann'ı Katar'ın arabuluculuğuyla serbest bırakmıştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel