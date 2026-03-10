Haberler

Afganistan'dan ABD'nin "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine alınmasına tepki Açıklaması

Afganistan yönetimi, ABD'nin ülkeyi 'haksız gözaltına almayı destekleyen devlet' listesine almasını eleştirerek, vatandaşlarını koz olarak kullanmadıklarını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, gözaltındaki ABD vatandaşlarıyla ilgili olumlu adımlar attıklarını açıkladı.

Afganistan, ABD tarafından "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine alınmasını "üzücü" olarak nitelendirerek, diğer ülkelerin vatandaşlarını koz olarak kullanmak amacıyla gözaltına almadığını belirtti.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin ülkeyi "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin bu kararının "üzücü" bulunduğu belirtilen açıklamada, "Afganistan hükümeti, hiçbir ülke vatandaşının, koz aracı olmaları amacıyla gözaltına alınmadığının altını çizmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Afganistan yönetiminin son bir yılda gözaltındaki ABD vatandaşlarının davalarıyla ilgili olumlu adımlar attığı, meselenin diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Afganistan yönetiminin, "fidye için veya politika tavizleri elde etmek amacıyla bireyleri kaçırarak terörist taktikler kullandığını" savunarak, ABD'nin Afganistan'ı "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldığını duyurmuştu.

Rubio, "Taliban, Dennis Coyle, Mahmoud Habibi ve Afganistan'da haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikalıları derhal serbest bırakmalı ve rehine diplomasisi uygulamasını sonsuza dek sona erdirmelidir." ifadesini kullanmıştı.

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet"

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" kavramı, ABD yönetiminin bazı ülkelerin yabancı vatandaşları siyasi baskı aracı olarak keyfi şekilde tutukladığı veya alıkoyduğu durumları tanımlamak için kullandığı bir sınıflandırma olarak biliniyor."

Bu ifade genellikle, söz konusu ülkelerin bireyleri fidye, siyasi taviz ya da diplomatik pazarlık amacıyla alıkoyduğuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında kullanılıyor.

ABD yönetimi, bu tür uygulamaları çoğu zaman "rehine diplomasisi" olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
