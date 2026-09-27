Haberler

Afganistan 28 militanı etkisiz hale getirdiğini açıkladı, Pakistan iddiayı reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın Nuristan'a gönderdiği militanlar arasında DEAŞ bağlantılı kişilerin de olduğunu öne sürerek 28 militanın etkisiz hale getirildiğini, 32'sinin yakalandığını açıkladı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı ise suçlamayı reddetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, aralarında terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin de bulunduğu militanların Pakistan tarafından ülke topraklarına gönderildiğini öne sürdü, Pakistan Enformasyon Bakanlığı bu iddiayı reddetti.

Afganistan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 26 Eylül gecesi meydana geldiği belirtilen olaya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Paylaşımda, ülkenin kuzeybatısındaki Nuristan vilayetinde "karışıklık çıkarmaları" amacıyla Pakistan'ın desteğiyle ülke topraklarına gönderildiği ve aralarında terör örgütü DEAŞ bağlantılı kişilerin de bulunduğu iddia edilen militanlara karşı operasyonlar başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonlarda 28 militanın etkisiz hale getirildiği, 32'sinin de yakalandığı belirtilen paylaşımda, militanların bir kısmının ise Pakistan ile fiili sınır hattı kabul edilen Durand Hattı'nın diğer tarafına kaçtığı öne sürüldü.

Pakistan'dan ret

Pakistan Enformasyon Bakanlığı Teyit Hattı'nın X'teki hesabından Afgan tarafının açıklamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Pakistan, eski Afgan güvenlik personelini işe alma, eğitme, DEAŞ veya Afganistan'da faaliyet gösteren herhangi bir terör grubuna yardım etme iddiaları dahil Pakistan güvenlik güçlerinin veya istihbarat teşkilatlarının Nuristan'da veya Afganistan'ın başka yerlerindeki iç çatışmalara karıştığına dair uydurma iddiaları kesin olarak reddetmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alzheimer ve Parkinson'la mücadele eden 82 yaşındaki ressam, portakal kabuklarını sanata dönüştürüyor

Alzheimer onu durduramadı! Portakal kabuklarıyla tablo yapıyor
Sahte senetten 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı, aynı senedin fotokopisiyle yeniden icraya verdi! 3,27 milyon dolar istendi

Sahte senetten ceza aldı, fotokopisini yine icraya koydu
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi
Herkes intihar sandı ama gerçek başka çıktı! Böcek korkusu canından ediyordu

Herkes 'intihar edecek' sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım

Yaptığı paylaşımı görenler ne demek istediğine anlam veremedi
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sorusuna net yanıt! 'Ömür boyu genel başkanlık' için ne dedi?

Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna net yanıt
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı

Kante'nin alacağı maaş açıklandı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı