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Afgan kaçak, üzerinde zabıta kıyafetiyle yakalandı

Afgan kaçak, üzerinde zabıta kıyafetiyle yakalandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde üzerinde zabıta üniforması bulunan Afganistan uyruklu S.M., gerçek zabıtalar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde üzerinde zabıta üniforması bulunan Afganistan uyruklu S.M., gerçek zabıtalar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yurda kaçak olarak girdiği belirlenen S.M.'nın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Tarsus'ta bir esnaf, Ulu Cami yakınındaki parkta yabancı uyruklu olabileceğini düşündüğü üzerinde zabıta üniforması olan kişiyi görüp Tarsus Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler, şüphelinin Afganistan uyruklu S.M. olduğunu tespit etti.

S.M., Tarsus Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 20'li yaşlardaki S.M.'nin üzerinden cep telefonu ve çok sayıda SIM kartı bulundu. Şüphelinin üzerindeki resmi üniformaya da el konuldu.

S.M. hakkında adli ve idari işlemler yapılırken, sınır dışı edilmesi için de çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

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