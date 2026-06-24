Afganistan heyeti, Brüksel'de AB yetkilileriyle Avrupa'daki Afganların durumunu görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret eden Afganistan yönetimi, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle başta göçmenler olmak üzere, kıtadaki Afganların durumunu görüştü.

Afganistan Dışişleri Bakanlığının üst düzey yetkilileri ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Afgan heyetinin Avrupa ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, Afgan heyeti Brüksel'de yaptıkları görüşmelerde Avrupa'da yaşayan Afganistan vatandaşlarının karşılaştıkları zorlukları AB yetkilileriyle değerlendirdi.

Heyet Başkanı Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, AB'nin daveti üzerine Brüksel'e yapılan ziyareti tamamladıklarını bildirdi.

AB'ye üye ülkelerin temsilcileriyle çok taraflı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Belhi, Avrupa'da ikamet eden Afgan vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması, güven tesis edilmesi ve sığınma talebinde bulunan Afgan vatandaşlarının sorunlarının çözülmesi için izlenecek yöntemleri ele aldıklarını belirtti.

Belhi, "Bu sürecin, olumlu bir işbirliği için yeni yollar açacağı, yurt dışında yaşayan Afganların karşılaştığı sorunların çözümünü kolaylaştıracağı ve karşılıklı saygı ile ortak menfaatlere dayalı işbirliği alanını daha da genişleteceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, X'ten yaptığı açıklamada, ziyareti Afganistan ile AB arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Ziyaretin mevcut Afganistan yönetiminden bir heyetin Brüksel'e yaptığı ilk ziyaret olduğunu belirten Celali, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ziyaretin, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı daha pragmatik ve sürdürülebilir bir işbirliğinin yolunu açacağına ve aynı zamanda Avrupa'daki Afgan vatandaşlarının güvenilir hizmetlere ve anavatanlarıyla etkili iletişim kanallarına erişebilmelerine yardımcı olacağına dair iyimserim."