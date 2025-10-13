Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye İçin Ortak Sorumluluk Vurgusu

Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, " Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ve bütün vatandaşlarımızla birlikte afetlere hazır ve dirençli Türkiye hedefine ulaşmak için çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajında, Türkiye'nin, coğrafi konumu, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri bakımından başta depremler olmak üzere doğa kaynaklı afetler yönünden, afet yaşanma oranı yüksek ülke olduğuna işaret etti.

Ayrıca göç hareketleri, gelişen sanayi ve teknolojiyle birlikte insan kaynaklı afetlerin de kendini gösterdiğini belirten Pehlivan, bu gerçeklerin akıllardan asla çıkarılmamasını, her adımın buna göre atılması gerektiğini kaydetti.

Meydana gelen afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının, maddi ve manevi açıdan ağır yük oluşturduğuna dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:

"Devletimiz kayıpları, zararları önlemek, asgari düzeye çekebilmek için risk azaltma faaliyetlerine öncelik veren bütüncül bir afet yönetimi anlayışını esas almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda yer alan başlıklardan biri de afetlere dirençli ülke olma hedefidir. Bu konuda 12. Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı programında yer alan risk azaltma, müdahale ve iyileştirme aşamalarını içeren 'Türkiye Afet Yönetim Strateji Planı' kapsamında AFAD Başkanlığımız tarafından ülke düzeyinde 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı', illerde ise 'İl Risk Azaltma Planları' uygulanmaktadır."

Yapılan uluslararası araştırmaların da işaret ettiği üzere afet öncesinde yapılan her 1 birimlik yatırımın, afet sonrasında en az 7 birimlik kaybı önleyebildiğine dikkati çeken Pehlivan, "Bu bağlamda olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, riskleri tespit etmek, tespit edilen riskleri azaltmak, bertaraf etmek, afet olasılıklarını dikkate alarak imar ve iskan planları oluşturmak, yerinde veya kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yerleşim birimlerini, afetlere dirençli hale getirmek hayati önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda gerçekleştirilmekte olan çalışmalarla birlikte, okullardan iş yerlerine, kamusal alanlara, iletişim platformlarına kadar her geçen gün daha fazla eğitim faaliyeti yapmak, tatbikatlar düzenlemek ve bu sayede toplumda afet farkındalığını artırmaya yönelik müşterek gayretlerinin artarak devam edeceğini belirten Pehlivan, "Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum ve bütün vatandaşlarımızla birlikte afetlere hazır ve dirençli Türkiye hedefine ulaşmak için çalışmak, hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.