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Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da depremden etkilenen 11 ilin eğitim müdürleriyle bir araya gelerek afet bölgesinde yapılacak eğitim yatırımlarını değerlendirdi. Bakan Tekin, yıkılan dersliklerin yanı sıra kaliteyi artırmak için ilave yatırımlar yapılacağını belirtti.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da depremden etkilenen 11 ilin milli eğitim müdürleri ve yatırımlardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcılarıyla "Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" yaptı.

Adıyaman Perre MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya, depremden etkilenen 11 ilin milli eğitim müdürleri ile yatırımlardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, deprem bölgesinde yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen derslik sayısına ilave olarak yüzde 10 daha fazlasını yapmayı hedef olarak koyduklarını belirten Bakan Tekin, 11 ilin tamamında bu hedefe ulaşıldığını bildirdi. Tekin, depremden etkilenen illerde eğitimde kaliteyi artırma konusundaki hassasiyeti bölgeye kazandırdıkları yeni yatırımlarla pekiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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