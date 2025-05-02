AfD, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Aşırı Sağcı Sınıflandırmasına Tepki Gösterdi

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırılmasına tepki gösterdi.

AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yaptıkları yazılı açıklamada, "Anayasayı Koruma Dairesinin bugün aldığı karar, Alman demokrasisi için ciddi bir darbe niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Weidel ve Chrupalla, BfV'nin açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:

"Mevcut anketlere göre AfD, en güçlü partidir. Federal hükümetin görevde sadece dört günü kaldı ve gizli servisin artık bir başkanı bile yok. Dolayısıyla 'sözde şüpheli vaka olarak sınıflandırılma' yasal olarak bağlayıcı değildir. Buna rağmen AfD, hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce bir muhalefet partisi olarak alenen itibarsızlaştırılıyor ve kriminalize ediliyor. Dolayısıyla demokratik karar alma sürecine yönelik bu hedefli müdahalenin siyasi amaçlı olduğu açıktır. AfD, demokrasiyi tehlikeye atan bu iftiraya karşı kendisini yasal olarak savunmaya devam edecektir."

Ne olmuştu?

Anayasayı Koruma Teşkilatı, AfD'yi "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırmıştı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, Köln İdare Mahkemesi ile Kuzey-Ren Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesinin 2022 ve 2024 yıllarında verdikleri kararlarda AfD'nin özgürlükçü demokratik düzene karşı çaba gösterdiğine dair çok sayıda emare bulunduğu için partinin "şüpheli vaka" olarak sınıflandırılmasının onaylandığı bildirildi.

AfD, 23 Şubat'taki erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.