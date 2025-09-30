AfD, Almanya'da Birinci Parti Olma Konumunu Güçlendiriyor

Almanya'da yapılan son ankete göre, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin, Başbakan Friedrich Merz'in mensubu olduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini 3 puan geride bırakarak birinci parti konumundaki durumunu güçlendirdi.

Forsa Enstitüsünün anketine göre, göçmen karşıtı AfD oy oranını yüzde 27 olarak korurken, Merz'in mensubu olduğu iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri 1 puan gerileyerek yüzde 24 oldu.

Böylece AfD partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini 3 puan geride bırakarak, birinci parti konumundaki durumunu güçlendirdi.

2 bin 502 kişiyle yapılan ankete göre Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) oy oranı ise yüzde 13'te kaldı.

Bu oranlara göre, bu ay seçim yapılması halinde hükümetin mevcut koalisyonunun parlamento çoğunluğuna sahip olmaması anlamına geldiği belirtildi.

Ankete göre Yeşiller yüzde 12, Sol parti yüzde 11, sol görüşlü Sahra Wagenknecht Birliği yüzde 4 ve Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 3 ve diğerleri ise yüzde 6 oldu.

Ankete göre, Başbakan Merz'den memnun olanların oranı ise önceki ankete oranla yüzde 2 oranında azalarak yüzde 26'ya geriledi.