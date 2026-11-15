AfB, IGAD, AB, BM ve Arap Birliği Sudan'da İHA saldırılarını kınadı, ateşkes istedi

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ADDİS Afrika Birliği (AfB), Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da sivil kayıplara ve kritik altyapıda hasara yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak çatışmaların derhal durdurulması ve insani ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

IGAD'ın yayımladığı ortak açıklamada, Sudan genelinde ölümcül İHA saldırılarının artmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Hartum, Darfur, Kurdufan, Mavi Nil, Gadarif, Cezire, Sinnar ve Kızıldeniz'deki saldırıların kınandığı açıklamada, saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiği ve başta elektrik santralleri ile sağlık tesisleri olmak üzere kritik sivil altyapının zarar gördüğü hatırlatıldı.

Elektrik tesislerindeki hasarın geniş çaplı kesintilere ve temel hizmetlerde aksamalara yol açtığı aktarılan açıklamada, saldırıların insani yardım çalışmalarını sekteye uğrattığı ve mevcut insani krizi ağırlaştırdığı vurgulandı.

Çatışmaların askeri çözümünün bulunmadığına işaret edilen açıklamada, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması, gerilimi tırmandıran dış desteğin sona erdirilmesi ve insani yardımlara engelsiz erişim sağlanması istendi.

Bölgesel ve uluslararası aktörlere, kapsamlı ateşkese zemin hazırlayacak insani ateşkes için nüfuzlarını kullanmaları çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyulması ve ihlallerin sorumlularından hesap sorulması gerektiğine dikkati çekildi.

Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığın teyit edildiği açıklamada, paralel hükümet ve yapıların reddedildiği vurgulandı. Açıklamada, ülkenin geleceğinin Sudanlıların öncülüğünde yürütülecek kapsayıcı siyasi süreçle belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Mavi Nil eyaletindeki Kurmuk ilçesi yöneticisi, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait olduğunu aktardığı İHA'ların bir köye düzenlediği saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder da 12 Kasım'da, ekimde elektrik santrallerine yönelik İHA saldırılarının yoğunlaştığını, elektrik kesintilerinin su pompaları ve arıtma sistemlerinin çalışmasını etkilediğini belirtmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve büyük bir insani krize yol açtı.

Kaynak: AA