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AFAD, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verdi

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AFAD, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verdi
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Yozgat Valiliğine göre AFAD ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitimde beton kesme, sedye taşıma ve çadır kurulumu gibi konular teorik ve uygulamalı olarak ele alındı; personelin afetlere hazırlıklı olması hedeflendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeline, AFAD ekiplerince enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince jandarma personeline yönelik teorik ve uygulamalı eğitim düzenlendi.

Eğitimde, enkazda arama kurtarma teknikleri, olay yeri güvenliği, beton kesme, kırma ve delme işlemleri, sedye taşıma teknikleri, çadır kurulumu ve enkaz alanında çalışma esasları anlatıldı.

Eğitimle, jandarma personelinin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve arama kurtarma çalışmalarında etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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