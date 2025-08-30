AFAD, Türkiye'de 13 Bin 271 Gönüllü Akredite Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, bugün itibarıyla Türkiye'de 13 bin 271 gönüllü akredite sayısına ulaştıklarını söyledi.

Pehlivan, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nı ziyaret etti.

Yurdun her bölgesinde faaliyet yaptıklarını belirten Pehlivan, Afad'ın kuruluşundan itibaren afetlerle mücadele konusunda bütünleşik bir yaklaşım sergilediğini aktardı.

Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'na işaret eden Pehlivan, çalışma grupları içerisinde kamu kurumlarının yanı sıra paydaşları olan özel sektör, sivil toplum ve gönüllülük esaslı kurum ve kuruluşlarla da irtibat halinde olduklarını anlattı.

Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarını, afetlerde etkin müdahalelerini sağlamak için eğitim programları dahilinde akredite ettiklerini vurguladı.

Bugüne kadar 403 ekibe ulaştıklarının altını çizen Pehlivan, "Bugün itibarıyla Türkiye'de 13 bin 271 gönüllü akredite sayısına ulaştık. Dolayısıyla toplam 400 ekip yarın bir gün afet olduğunda, akredite, eğitim almış bir şekilde bu arama kurtarma, Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki (TAMP) çalışmalara dahil olabilecekler. Bu planların yapılması tek başına yeterli değil. Alanda uygulanması gerekiyor." dedi.

"Yıl sonuna kadar 73 tatbikat gerçekleştireceğiz"

Pehlivan, bunu da tatbikatlarla yaptıklarına dikkati çekerek, "Yıl sonuna kadar 73 tatbikat gerçekleştireceğiz. Bunların 59'u yerel, 14'ü bölgesel, biri de ulusal nitelikte tatbikatlar olacak." diye konuştu.

Aynı zamanda kamp düzenlediklerini de belirten Pehlivan, Afad'a akreditasyon başvurusu yapan sivil toplum teşkilatlarının arama kurtarma ekipleriyle birlikte 7 bölgede kamplar organize ettiklerini aktardı.

Pehlivan, kampların amacının ekiplerin birbirini tanıması, koordinasyonun, birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve önceden belirlenen standartlara uygun senkronizasyon ve uyumun sağlanması olduğunu kaydetti.

Afetin dünyanın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Pehlivan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen hemen bütün afet türleri ülkemizde yaşanıyor. Dolayısıyla başta elbette ki Afad'ımız gibi sorumlu kurum kuruluşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bununla birlikte toplumumuzun bütün kesimlerinin bu duyarlılığa ortak olması çok önemli. Paydaş olduğumuz kurum kuruluşların bu konudaki üstün gayreti çok önemli. 6 Şubat'ta yaşadığımız o büyük felaket karşısında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde asrın felaketine karşı, asrın dayanışması ortaya konuldu."

Pehlivan, afetin hayatın ve dünyanın bir gerçeği olduğunu ifade ederek, "Afet olduğunda koordinasyonu, iş birliğini gerçekleştirmek ve hayata geçirme gayesindeyiz. Bütün tatbikatlarımızın, eğitim faaliyetlerimizin ve kamplarımızın amacı budur. Kamplara da yoğun bir ilgi var." dedi.

Afad'a akredite 45 ekipten 420 kişinin katıldığı ve yarın sona erecek Karadeniz Bölgesi 2. Akreditasyon Kampı'nı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, AFAD Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Sadi Ergin, AFAD Gönüllülük ve Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanı Hüseyin Ceven de ziyaret etti.