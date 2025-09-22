Haberler

Ayder Yaylası'ndan 115 Vatandaş Tahliye Edildi

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle 115 vatandaşın Ayder Yaylası'ndan tahliye edildiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
