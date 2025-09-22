Ayder Yaylası'ndan 115 Vatandaş Tahliye Edildi
AFAD, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlara ait helikopterlerle Ayder Yaylası'ndan 115 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye işlemi, acil durum yönetimi kapsamında gerçekleştirildi. Gelişmeler, kurtarma ekiplerinin etkin çalışmalarıyla hızlı bir şekilde ilerledi.
