Haberler

Van AFAD Müdürü Ulutaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Van AFAD Müdürü Ulutaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi ve seçtiği eserlerle ilgili yorumlarda bulundu. Oylamaya katılanlar, dünya genelinde toplam 112 fotoğraf arasından tercihlerini belirliyor.

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulutaş, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Ulutaş, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafını oylayan Ulutaş, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" başlıklı karelerini seçti.

Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Ulutaş, her karenin birbirinden değerli olduğunu ifade etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı

Aldatıldığını iddia eden koca, imalı paylaşım yapıp kurşun yağdırdı
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu