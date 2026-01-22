Haberler

Mardin'de dağda mahsur kalan keçiyi AFAD ekibi kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde dağda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekiplerince başarılı bir şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sivrice Mahallesi'nde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı

Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi