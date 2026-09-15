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AFAD ile Nijer arasında acil durum halinde yardım ve müdahale için mutabakat zaptı imzalandı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen törende mutabakat zaptını, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanı Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni imzaladı.

Mutabakat zaptı, kriz veya acil durum halinde yardım ve müdahale talebi temelinde işbirliğini kapsıyor.

Afet ve acil durum yönetimi alanında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların karşılıklı paylaşımını öngören mutabakat zaptıyla uzman değişimleri ve çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, önleme ve müdahale alanlarında eğitim programlarının düzenlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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