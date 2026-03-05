Haberler

Mardin'de "Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD tarafından düzenlenen sertifika töreninde, eğitimlerini tamamlayan 125 gönüllüye belgeleri verildi. Törende, gönüllülerin acil durumlarda toplum için sağladıkları katkılar vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ) düzenlenen "Akreditasyon Sertifika ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni"nde, eğitimlerini tamamlayan 125 kişiye belgeleri teslim edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat Akademisi'nde düzenlenen törende Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Törende konuşan AFAD İl Müdürü Tezcan Buçan, akredite ekiplerin ve Destek AFAD Gönüllüleri'nin toplumun derdini çözmek için gayret ettiğini söyledi.

Gönüllülerin son yıllarda depremlerde, sellerde ve salgınlarda saha görevleri yaptığını aktaran Buçan, şöyle konuştu:

"AFAD gönüllülük sistemine, bugüne kadar 1 milyon 636 bin vatandaşımız başvuru yapmış, 365 bin vatandaşımız online eğitimlerini tamamlayarak temel AFAD gönüllüsü olmuştur. Birebir ağıtım alan destek AFAD gönüllüsü sayımız 81 binin üzerine çıkarılmıştır. Son üç yıl içinde 44 bin 336 AFAD gönüllüsü sahada görev yapmıştır. Bu sayı Mardin'de 496 ile sınırlıdır. Bu sayıyı artırmaya yönelik eğitimlerimizi devam ettiriyoruz."

Vali Akkoyun, ulusal seviyede akredite olan ekiplere ve AFAD gönüllülerine sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar