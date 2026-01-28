Haberler

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ekipleri ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ekipleri ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, AFAD bünyesinde çığda arama kurtarma çalışmaları için eğitim alan ekipleri ziyaret etti. Teorik ve uygulamalı eğitimler ile ekiplerin afetlere hazırlığı artırılıyor.

Ak Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) bünyesinde çığda arama kurtarma çalışmalarında görev alacak ve eğitim alan ekipleri ziyaret etti.

Olası afet durumlarında arama kurtarma çalışmalarına hızlı ve etkin şekilde katılım sağlanması amacıyla farklı illerden gelen AFAD personeline ilk etapta teorik eğitim verildi.

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından Van-Hakkari kara yolunda bulunan, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'ne götürülen ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu alanda uygulamalı eğitim aldı.

Ekipleri ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, çığda arama kurtarma eğitimi alan ekiplerin afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ülkenin birçok noktasında çığ riski bulunduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle arama kurtarma ekiplerimizin her an göreve hazır, bilgi ve donanım açısından güçlü olması hayati öneme sahip. AFAD bünyesinde verilen teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde personelimiz, olası bir çığda hızlı, güvenli ve etkin şekilde müdahale edebilecek kapasiteye ulaşıyor. Afetlere karşı hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Zor coğrafi şartlara rağmen fedakarca görev yapan AFAD personelimize teşekkür ediyor, yürütülen eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı