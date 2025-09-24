AFAD, Deprem Çalışma Grubuna Rektör Kenan Ahmet Türkdoğan'ı Dahil Etti

Haberler

AFAD, deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı deprem çalışma grubuna dahil etti. Türkdoğan, alınan karar doğrultusunda komisyon üyesi olarak görev yapacak.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem farkındalığını artırmak ve politika çalışmalarını güçlendirmek amacıyla deprem çalışma grubuna Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı dahil etti.

Deprem konusunda politika önerileri geliştirmek, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve meydana gelen sarsıntılara ilişkin resmi verileri hızlı bir şekilde paylaşmak için çalışmalarını sürdüren AFAD, deprem çalışma grubuna yeni bir isim kattı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, alınan karar doğrultusunda komisyon üyesi olarak görevlendirildi. Uzman akademisyenlerin yer aldığı grup, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde toplumsal farkındalığı artırmayı ve bilimsel çalışmaları politika süreçlerine entegre etmeyi amaçlıyor. Türkdoğan'ın yeni görevi, grup içindeki çalışmaların güçlenmesini sağlayacak. Yetkililer, akademisyenin deneyiminin deprem bilincinin artırılmasında önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
