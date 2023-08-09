Çorum İl AFAD Müdürlüğü tarafından Osmancık ilçesinde sel tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Osmancık İtfaiyesi ekipleri de destek verdi. Mahsur kalan afetzedeler ve kaybolan şahıslar kurtarıldı.

Afad'dan Kızılırmak'ta tatbikat

ÇORUM - Çorum İl AFAD Müdürlüğü tarafından Osmancık ilçesinde sel tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Osmancık İtfaiyesi ekipleri de destek verdi.

Hazırlanan senaryoya göre Osmancık ilçesinde yoğun yağış sonrası gerçekleşen ani su yükselmesi sonucu 3 vatandaşın Kızılırmak nehrinde oluşan bir adacıkta mahsur kaldığı, 1 vatandaşın ise ırmak suyuna kapıldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

45 kişilik bir ekiple yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan afetzedeler ile kaybolan şahıs yapılan sondaj ve su üstü aramaları sonucu bulundu. Kurtarılan şahısların sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere botlarla alınarak kıyıya getirilmesinin ardından tatbikat sona erdi.