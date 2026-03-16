AFAD'dan afetlerde hayvanların korunmasına yönelik uluslararası proje

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye ve İspanya işbirliğiyle "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) başlatıldı.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durumlarda hayvanlara yönelik müdahale kapasitesini artırmak amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen eğitim ve çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü, İspanya'dan Cardinal Herrera Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi ortaklığında "Acil Durum ve Afetlerde Hayvanların Korunması ve Refahı Projesi" (RESQ-ANIMALS) hayata geçirildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı-Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar (Erasmus+ KA2) çerçevesinde yürütülen projede, İspanya'dan arama kurtarma dernekleri, Almanya ve Ukrayna'dan hayvan arama kurtarma konusunda deneyimli itfaiye birlikleri ile Portekiz'den arama kurtarma ekipleri yer alacak.

Projenin akademik ve eğitim içerikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi ile Cardinal Herrera Üniversitesi akademisyenleri tarafından oluşturulacak. Projeye, Türk ekipler deprem ve orman yangınları, İspanyol ekipler sel, Ukrayna ekipleri ise kaos ve savaş ortamlarındaki arama kurtarma deneyimleriyle katkı sağlayacak.

Projeyle acil ve afet durumlarında hayvanların yardım, tahliye, kurtarma ve sağlık yönetimine yönelik uluslararası protokoller geliştirilmesi, test edilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti

Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
Trump'ı kızdıran 'savaş' sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın

Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

İran'dan intikam saldırısı! Gece vuruldu, saatlerdir yanıyor
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Kim: Trump'ın akıl sağlığı yerinde değil, ABD'li bir bunak

Trump'a "füze"yi bu kez Kim attı
Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı

Uğurcan'ın sırrı ortaya çıktı!
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

Çin'den ABD'ye tarihi rest