AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler

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AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFAD'dan 9 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Isparta Denizli Aydın AFAD Güncel Haberler

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