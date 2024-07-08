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AFAD Başkanı Vatandaşlara Dere Yataklarından Uzak Durma Uyarısında Bulundu

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AFAD Başkanı Okay Memiş, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. Memiş, aşırı yağışlar sonucunda yaşanan can kayıplarının önüne geçmek için Karadeniz'deki riskli dere yataklarının ıslahı için proje başlattıklarını da belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, vatandaşlara aşırı yağış olduğunda dere yataklarından uzak durulması uyarısında bulundu.

Memiş, Giresun AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin yer aldığı basına kapalı koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Memiş, hem Samsun hem de Ordu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmla aşırı yağış ikazında bulunulduğunu belirtti.

Bu kapsamda riskli bölgelerdeki vatandaşlara gerekli ikazları yaptıklarını dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"Bu ikazları nasıl yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirmeler yapıyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Daha sonra hem belediye anons sistemleri ile hem camilerdeki anons sistemleriyle köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan kardeşlerimize dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. Samsun'un özellikle Terme ilçesinde dere taşması sorunuyla karşı karşıya kalındı. Ancak şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak Ordu ilimizde maalesef bir teyzemiz, aslında ailesi tarafından da kendisine ikazda bulunulmuş olmasına rağmen, menfezin üzerinden taşmış olan sudan karşıya geçerken maalesef suya kapıldı ve hayatını kaybetti. Kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre aşağıda AFAD, jandarma ve Büyükşehir ekipleri marifetleriyle maalesef cansız bedenine ulaşıldı."

Memiş, Muş'un Malazgirt ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Erzurum'un Tekman ilçesinde ise 4 vatandaşımız aşırı yağışlar neticesinde yaralandı." dedi.

AFAD Başkanı Memiş, su debilerine dikkat edilmesi uyarısında bulunarak, "Değerli vatandaşlarımız, su debisi yükseldiğinde, 15 santimetre yüksekliğindeki bir suda karşıya geçmek isterseniz, su debisi sizin ayağınızı yerden kesiyor. Suda sürüklenmekle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Lütfen bu hususa dikkat ediniz. Aynı şekilde bir araç da 35 santimetrenin üzerinde su olduğunda aracın tekerlekleri yerden kesiliyor. Vatandaşımız göz kararı 'ben bu sudan karşıdan karşıya geçebilirim' diye düşünüyor. Ama maalesef geçemiyor. Bir çok can kayıpları bu şekilde olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlardan aşırı yağışlarda dere yataklarından uzak durmalarını isteyen Memiş, "Vatandaşlarımız aşırı yağışlı olduğu zaman dere yataklarından lütfen uzak dursunlar. Yeter ki can kaybı yaşamayalım. Yeter ki cana bir şey gelmesin. Oluşan hasarları Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, hükümetimiz ve devletimizin imkanlarıyla giderebiliriz. Ama can kaybının telafisi yok. En önemli olan husus can kaybı yaşanmaması." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki riskli dere yataklarının ıslahı için proje başlattıklarını anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"DSİ ile bir protokol yaptık. Karadeniz illeri başta olmak üzere Türkiye'nin büyük derelerini ıslah etmeye başladık. Tüm bu böldeki derelerin iş makineleriyle temizlenme işlemleri devam ediyor. Bu anlamda hem Ordu hem Giresun hem Trabzon ve Rize'de, diğer sahil kesimlerde AFAD koordinasyonunda riskli derelerde makineli bakım ve ıslah çalışmaları devam ediyor. Böylece can kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma yeni başladı. Çok da iyi gidiyor. Bize bu imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve ilgililere şükranlarımızı sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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