Haberler

AFAD Başkanı Pehlivan, Afet Risk Azaltma 10. Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Pakistan'ın İslamabad kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Afet Risk Azaltma 10. Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'nin afet yönetimi ve deprem sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen Afet Risk Azaltma 10. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Afad'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre Pehlivan, toplantıda, Türkiye'nin bütünleşik afet yönetim sistemi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gerçekleştirilen hizmetler, deprem bölgesinde aralıksız şekilde devam eden "dünyanın en büyük ve en hızlı iyileştirme çalışmaları", kalkınma politikası olarak risk azaltma, çoklu tehlikelere karşı risk azaltma yatırımları, AFAD koordinasyonunda Türkiye tarafından yürütülen insani yardım faaliyetleri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik öneriler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların konuşmalarının ardından üye ülkelerin önerileri doğrultusunda deklarasyon metni kabul edildi.

Toplantıya, Türkiye adına Pehlivan ile birlikte İslamabad Türkiye Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı M. Maruf Yaman ve Afet Yönetim Merkezi Dairesi Başkanı Abdullah Özçelik de katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay