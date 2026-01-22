AFAD Başkanı Pehlivan, Afet Risk Azaltma 10. Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve beraberindeki heyet, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen Afet Risk Azaltma 10. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Afad'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre Pehlivan, toplantıda, Türkiye'nin bütünleşik afet yönetim sistemi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gerçekleştirilen hizmetler, deprem bölgesinde aralıksız şekilde devam eden "dünyanın en büyük ve en hızlı iyileştirme çalışmaları", kalkınma politikası olarak risk azaltma, çoklu tehlikelere karşı risk azaltma yatırımları, AFAD koordinasyonunda Türkiye tarafından yürütülen insani yardım faaliyetleri, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik öneriler ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların konuşmalarının ardından üye ülkelerin önerileri doğrultusunda deklarasyon metni kabul edildi.

Toplantıya, Türkiye adına Pehlivan ile birlikte İslamabad Türkiye Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı M. Maruf Yaman ve Afet Yönetim Merkezi Dairesi Başkanı Abdullah Özçelik de katıldı.