Afad Başkanı Oktay Memiş, Moğolistan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Jadamba Enkhbayar ile bir araya geldi.

Moğolistan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Jadamba Enkhbayar, AFAD Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette; Memiş ile Enkhbayar'ın yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Moğolistan Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve beraberindeki heyet bulundu. AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Türkiye ve Moğolistan arasındaki tarihi bağlardan alınan güçle afet yönetimi alanında geliştirilen işbirliğinin değerlendirildiği toplantıda, 6 Şubat'ta yaşanan 'asrın felaketinin' ardından Moğolistan'ın desteklerinden duyulan memnuniyet belirtildi.