Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında valilik şeref defterini imzalayan Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros ile görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ziyarette ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı.

Pehlivan, daha sonra Mersin Valisi Atilla Toros ile görüştü.

Vali Toros, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pehlivan'a teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
