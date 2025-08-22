AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Mersin Valiliğini Ziyaret Etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında valilik şeref defterini imzalayan Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros ile görüştü.
Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan ziyarette ilk olarak valilik şeref defterini imzaladı.
Pehlivan, daha sonra Mersin Valisi Atilla Toros ile görüştü.
Vali Toros, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pehlivan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel