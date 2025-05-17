AFAD, Akreditasyon Töreni Düzenledi

AFAD, Akreditasyon Töreni Düzenledi
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AFAD, Ankara Valiliği'nde düzenlenen törende 26 ekibe akreditasyon armaları verdi. Törende, afet yönetiminde gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının önemi vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), Ankara Valiliği'nde düzenlenen törende, akreditasyon sistemine katılan 26 ekipten 755 kişiye armaları verildi.

Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, tören Ankara Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla valilik binasında yapıldı.

Pehlivan, "bütünleşik afet yönetimi anlayışı" ile AFAD koordinasyonunda olası afet ve acil durumlara hazırlanıldığını bildirdi.

Teorik ve pratik eğitimlerini başarı ile tamamlayan Ankara'daki farklı kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum teşkilatlarından ve gönüllülerden oluşan 26 ekipten 755 kişiye armalarının verildiğini duyuran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Afetlerle mücadelede gücümüze güç katan akredite ekiplerimize ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyor, akreditasyon armalarını alan ekiplerimize ve ekip üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlikte daha güçlüyüz."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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