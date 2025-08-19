AFAD, Ağın İlçesinde Kamu Personeline Afet Eğitimi Verdi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ağın ilçesindeki kamu kurum ve belediye personeline teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlığı önclüğünde Niyazi Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, AFAD ekiplerince personele teorik eğitim verildi.

Daha sonra merkezin bahçesinde devam eden progaramda, personele çadır alanı seçme, çadır kurma, afetlerde karşılaşılan sorunlar, yangına müdahale uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitime, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.