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AFAD'a göre Adana Saimbeyli'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'a göre Adana Saimbeyli'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

(ANKARA) - Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.19'da merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: ANKA
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