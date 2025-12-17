AFAD Başkanı Pehlivan'dan AFAD'ın 16. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "16 yıl önce Afad'ın ilk kurulduğunda 250 kadar olan personel sayısı bugün 9 bine kadar ulaşmış, kadrolu arama kurtarma personeli sayısı 3 bin 600'e çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Pehlivan, kurumun 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video mesajı yayımladı.

Afad'ın NSosyal'deki hesabından paylaşılan video mesajda Pehlivan, Afad'ın 17 Aralık 2009'da kurulmasıyla, Türkiye'nin kriz yönetiminden risk yönetimi anlayışına geçtiğini ve çağın gerektirdiği normlara haiz bütünleşik afet yönetimi sistemini uygulamaya başladığını söyledi.

Pehlivan, Afad'ın, kurulduğu günden bugüne afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını içeren çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Afad'ın, etkin planlamaya ve uygulamaya verdiği önemin tezahürü olarak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nı (TASİP) hazırladığını ve yürürlüğe koyduğunu anımsatan Pehlivan, Afad'ın, Türkiye'de ve dünyada yaşanan afetlerden edinilen tecrübelerden, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden yararlanarak kurumsal kapasitesini, kabiliyetlerini, araç-ekipman ve personel sayısı ile niteliğini her geçen gün artırdığını belirtti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"16 yıl önce Afad'ın ilk kurulduğunda 250 kadar olan personel sayısı bugün 9 bine kadar ulaşmış, kadrolu arama-kurtarma personeli sayısı 3 bin 600'e çıkmış, bakanlıklar, kamu kurum-kuruluşları, özel sektör ve STK'lardan eğitilen, yetiştirilen, akredite edilen personel ile birlikte ülkemizdeki arama kurtarma personel sayısı 150 bine ulaşmıştır. Bu sayı içinde gönüllülük esasıyla başvuru yapan toplam 483 ekip, 16 bin 58 kişi AFAD Akreditasyon Sistemi ile sahada görev alacak yeterliliğe ulaşarak akredite edilmiştir. Ayrıca sahada profesyonel ekiplere yardımcı olan 78 bin Destek AFAD Gönüllüsü yetiştirilmiştir."

"Türkiye'nin yardım elini 5 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştırmakta"

Başkan Pehlivan, sahip olduğu kapasite ile AFAD'ın, afetlere dirençli toplum oluşturmak hedefiyle, risk odaklı afet yönetimi anlayışıyla afet ve acil durum süreçlerini yönettiği, ilgili tüm paydaşlarıyla, bakanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK'ler ile etkin koordinasyon sağladığını söyledi.

Çalışmalarının yurt içiyle sınırlı kalmayan AFAD'ın, "İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırların ötesinde" şiarıyla yurt dışında arama-kurtarma ve insani yardım çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Pehlivan, "AFAD, ülkemizin dayanışma, sevgi, kardeşlik duygularını yansıtan şefkat ve yardım elini 5 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Pehlivan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi, afetlerle mücadelenin her aşamasında 'gece gündüz' demeden canla başla fedakarca görev yapan, devletimiz adına en zor anında milletimizin yanında olan, derdiyle dertlenen, yaralarını sarmak için gayret gösteren AFAD ailemizin tüm mensuplarının 16. kuruluş yıl dönümünü içten en iyi dileklerimle kutluyorum.

Tensipleriyle kurulan AFAD'a sağlamış oldukları üstün desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, dünden bugüne teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış ve yapmakta olan AFAD ailemizin değerli mensuplarına, afetlerle mücadelede birlikte çalıştığımız bakanlıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve AFAD'a güvenini, desteğini, dualarını esirgemeyen necip milletimize şükranlarımı sunuyorum. AFAD'ımızın 16. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."